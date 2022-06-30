Санкт-Петербург, 30 июня, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Тариф на вывоз твердых коммунальных отходов в Санкт-Петербурге с 1 июля 2022 года возрастет на 30%. Если сейчас плата составляет 6,40 рубля с 1 кв. метра общей площади квартиры, что во втором полугодии 2022 года придется платить 8,32 рубля с 1 кв. м общей площади.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз мусора

В городском комитете по тарифам объяснили такой значительный рост «переходом на новую систему обращения с отходами, главная цель которой — увеличить долю обрабатываемых ТКО и сократить объемы захоронения на полигонах».

Кроме того, с 1 июля в Петербурге тариф на водоснабжение и водоотведение увеличится на 1,7%, на теплоснабжение — на 3,6%, на газоснабжение — на 3,2%, а на электроэнергию — в среднем на 5,0%.

«Суммарный платеж за все коммунальные услуги во втором полугодии 2022 года вырастет не более, чем на 5%, — успокаивают чиновники Смольного. — Это в три раза ниже текущего уровня текущей инфляции (16,5%) и почти в два раза ниже плановой инфляции в 2023 году, которая по расчетам Министерства экономического развития РФ оценивается в 9%».

Если доля расходов на оплату ЖКХ в совокупном доходе семьи превышает 14%, петербуржцы могут обратиться за получением субсидии в Городской центр жилищных субсидий или в любое отделение МФЦ.