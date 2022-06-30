Эрбиль, Ирак, , 14:37 — REGNUM Правительство курдской автономии Ирака распорядилось закрыть все точки по продаже огнестрельного оружия на территории региона. С таким заявлением, как сообщает Kurdistan 24, выступил 30 июня премьер-министр автономии Масрур Барзани.

Оружейный магазин Brian Ambrozy

По словам Барзани, правительство Иракского Курдистана закрывает оружейные магазины, а также обращается к гражданам с просьбой о добровольной сдаче незарегистрированного огнестрельного оружия без какого-либо уголовного преследования в дальнейшем.

При этом Барзани подчеркнул, что власти готовы изымать оружие и карать подпольных торговцев.

«Мы не пожертвуем безопасностью нашего народа в угоду преступникам, контрабандистам и оппортунистам. Я призываю народ Курдистана передать свое нелицензионное оружие правительству», — заявил Масрур Барзани.