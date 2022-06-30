Минск, , 14:30 — REGNUM Политика западных стран не оставила иного пути, кроме как начало проведения Россией военной спецоперации на Украине, заявил 30 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вы лучше, чем кто-либо понимаете: нам другого пути не оставили. Предлагали (Западу) и безопасность накануне операции (на Украине), давайте подпишем договоры, за столом переговоров и прочее, без всяких операций и войны, без всякой стрельбы. Не захотели. Это их выбор», — заявил Лукашенко на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.