Минск, 30 июня 2022, 14:30 — REGNUM Политика западных стран не оставила иного пути, кроме как начало проведения Россией военной спецоперации на Украине, заявил 30 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.