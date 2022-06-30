Минск, 30 июня, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Политика западных стран не оставила иного пути, кроме как начало проведения Россией военной спецоперации на Украине, заявил 30 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Вы лучше, чем кто-либо понимаете: нам другого пути не оставили. Предлагали (Западу) и безопасность накануне операции (на Украине), давайте подпишем договоры, за столом переговоров и прочее, без всяких операций и войны, без всякой стрельбы. Не захотели. Это их выбор», — заявил Лукашенко на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.