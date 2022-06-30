Тюменский район, Тюменская область, , 14:29 — REGNUM В Тюменской области школа заплатит моральный вред ученице размером в полмиллиона рублей за травму, полученную на уроке физкультуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ребёнок

В ходе прокурорской проверки установлено, что 6 декабря 2021 года ученица одной из школ Тюменского района во время урока физической культуры упала, почувствовав боль в спине. О боли она сообщила учителю физкультуры и классному руководителю, но медицинская помощь девочке оказана не была.

В итоге, полученные на уроке травмы повлекли тяжкий вред здоровью ребёнка, девочка до сих пор продолжает лечение. Родители школьницы обратились в прокуратуру, которая выступила с исковым заявлением о взыскании со школы компенсации морального вреда в интересах несовершеннолетней.

По решению суда с образовательного учреждения взыскано 500 тыс. рублей в пользу пострадавшей ученицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Томске ребёнку выплатят 550 тыс. рублей за травму, полученную на спортплощадке.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томске ребёнку выплатят 550 тыс. рублей за травму на спортплощадке