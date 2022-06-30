Москва, 30 июня, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Правительство РФ сможет преодолеть спад, отмеченный в производстве стального проката, если запустит массовое строительство в рамках реновации аварийного и ветхого жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал информацию о том, что РФ в мае 2022 года на 8% сократила выпуск стального проката.

Иван Шилов ИА REGNUM Сталь

«Падение производства стального проката связано с сокращением спроса на него в автомобильной и строительной отраслях, судостроении, трубопроводном транспорте, — сказал Сафонов. — Частично это вызвано действием санкций и последствиями пандемии, частично — снижением потребительского спроса на новое жилье из-за сверхвысоких ставок на ипотечные кредиты и падением реальных доходов населения».

По словам экономиста, дальнейшее развитие событий в отрасли будет зависеть от действий правительства.

«Если ему удастся запустить массовое строительство в рамках реновации аварийного и ветхого жилья и поддержать спрос на автомобили, то этот спад будет преодолён. Пока можно ориентироваться на просадки объема производства в пределах 5-8%», — сказал Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что в РФ может уменьшиться производство стали, а отрасль понесет убытки.