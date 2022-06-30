Москва, , 14:27 — REGNUM Динамика ВВП России складывается крайне неравномерно по отраслям, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Экономика России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Наибольший удар приходится на логистику и на потребительский спрос, в промышленности — на автопром, фактически остановивший работу из-за ухода иностранных компаний и остановки поставок комплектующих.

Однако добыча нефти и угля даже несколько восстановилась после спада в апреле, положительную динамику показывают производство лекарств, стройматериалов, сельское хозяйство, строительство.

Пока спад выглядит более мягким и растянутым во времени, чем предполагалось ранее — прежде всего, из-за динамики чистого экспорта.

Хотя официальные данные по объемам экспорта и импорта товаров не публикуются, косвенные оценки показывают, что для российской экономики пока получается проще перенаправить в Азию экспорт сырья, чем переориентировать потоки импортной продукции, сократившиеся из-за санкций и проблем с логистикой.

Сокращение экспорта в физическом выражении пока видится значительно меньше, чем импорта, а значит, положительный вклад чистого экспорта может сгладить темпы падения ВВП в 2022 году.

Однако говорить, что кризис преодолен, явно рано – к осени, вероятно, серьезнее почувствуется дефицит предложения в России готовой продукции и комплектующих, связанный с исчерпанием запасов на фоне сократившегося импорта, если к тому моменту не удастся заместить выбывшую продукцию.

Это может ограничивать возможности как потребления, так и, в еще большей степени, производства и инвестиций. По предварительным оценкам, спад ВВП может составить около 7% в этом году, но может быть и меньше. К тому же, санкции проявляют свое действие постепенно, и продолжают нарастать», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке Минэкономразвития, в апреле ВВП России снизился на 2,8% (г/г), в мае спад усилился до 4,3%.

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