Рязань, 30 июня 2022, 14:30 — REGNUM Внезапную и внеплановую инспекцию дворов Рязани провёл вечером 29 июня врио губернатора Рязанской области Павел Малков. О впечатлениях он рассказал подписчикам в социальных сетях.
По словам руководителя региона, он решил объехать дворы «без предупреждения» по подсказке жителей города. Проблем хватает — нерегулярная уборка мусора, нехватка парковочных мест, плачевное состояние детских площадок
Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня 2022 года был освобождён о должности руководитель Госжилинспекции Рязанской области Геннадий Шмидт.
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