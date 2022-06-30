Рязань, 30 июня, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Внезапную и внеплановую инспекцию дворов Рязани провёл вечером 29 июня врио губернатора Рязанской области Павел Малков. О впечатлениях он рассказал подписчикам в социальных сетях.

Телеграм-канал Павла Малкова Неухоженный двор в Рязани

По словам руководителя региона, он решил объехать дворы «без предупреждения» по подсказке жителей города. Проблем хватает — нерегулярная уборка мусора, нехватка парковочных мест, плачевное состояние детских площадок

«Жалоб на управляющие компании поступает немало, поэтому выбор адресов у меня большой. И в центре города, и в спальных районах проблемы у жильцов одинаковые: подвальный запах в подъездах, заросли травы и кустарников, высохшие деревья. Качеством работы управляющих компаний нужно заниматься вплотную и каждый день. Надеюсь, это понимает и руководство ГЖИ», — отметил Павел Малков.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня 2022 года был освобождён о должности руководитель Госжилинспекции Рязанской области Геннадий Шмидт.