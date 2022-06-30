Москва, 30 июня, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Путешествия граждан РФ заграницу стали дольше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «МегаФона» 30 июня.

(сс) Vidar Nordli-Mathisen Туристы

Компания проанализировала статистику пользования роумингом. Согласно полученным данным, российские туристы стали путешествовать дольше — так, средняя продолжительность заграничной поездки выросла с восьми дней в 2019 году до десяти в 2022. Эксперты связывают это с усложнившейся и подорожавшей логистикой, из-за которой люди все чаще отказываются от коротких путешествий.

По данным «МегаФона», число россиян, отправившихся в путешествие за границу в апреле–июне 2022 года, стало рекордным за три последних года. Но тех, кто выбирает для отдыха зарубежные курорты, все еще вдвое меньше, чем в допандемийном 2019. Самыми популярными направлениями у жителей России стали Белоруссия, Турция и Казахстан.

В лидерах по росту турпотока — Киргизия (+71% по сравнению с 2019 годом) и Узбекистан (+55%). Жители России снова летают в дальние страны — некоторые экзотические направления по числу путешественников уже обогнали допандемийные времена. Количество отправлений в Шри-Ланку показало рост относительно 2019 года на 39%, Мальдивы — на 27%, Сейшельские Острова — на 4%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, москвичи стали чаще посещать Архангельскую область. Согласно анализу показателей турпотока, в 2021 году число поездок из Москвы в Архангельскую область выросло и превысило доковидные показатели 2019 года.