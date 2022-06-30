* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 30 июня, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на базу сил Фронта национального сопротивления Афганистана в долине Андраб провинции Баглан. Об этом местные источники сообщили газете «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Атака была совершена утром 30 июня в долине Касан. В результате боестолкновения убиты местный командир Фронта по имени Шах Вали и пять боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отмечается, что конфликт между члена радикальной группировки и силами Фронта сопротивления перерос в затяжную фазу.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не предоставили комментариев.

Андараб, особенно долина Касан, является одним из районов провинции Баглан, где ранее происходили кровопролитные бои между группировкой и силами Фронта сопротивления.

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