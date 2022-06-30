Лондон, , 14:42 — REGNUM Британская актриса Кейт Уинслет примет участие в съёмках сериала «Доверие» от HBO. Об этом сообщило издание Screen Daily 30 июня.

Кейт Уинслет Maggie

В предстоящем сериале Уинслет сыграет роль секретарши богатого предпринимателя, занимающейся написанием книги о его жизни и сталкивающейся с шокирующими подробностями биографии мужчины. Ожидается, что актриса также выступит в качестве продюсера шоу.

Напомним, в декабре 2022 года состоится премьера сиквела «Аватара». Одну из ролей в картине исполнила Кейт Уинслет.

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