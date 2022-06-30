Санкт-Петербург, , 14:25 — REGNUM Целью санкций западных государств в отношении России является причинение ущерба большому количеству обычных граждан Российской Федерации. Об этом заявил 30 июня заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Цель этих санкций простая — сделать как можно больнее большому количеству граждан нашей страны. Подчёркиваю, именно обычных граждан, а не руководству государства и бизнес-элите», — сообщил политик.

Медведев также затронул тему отключения жителей России от международных платёжных систем. Он назвал эту меру умышленным причинением вреда обычному российскому гражданину.

Напомним, Медведев также назвал введение против РФ масштабных санкций в обход ООН объявлением экономической войны.

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