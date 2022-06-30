Тбилиси, 1 июля, 2022, 00:42 — ИА Регнум. Оппозиционное гражданское движение «Домой в Европу» на своей странице в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 30 июня заявило, что правящая партия «Грузинская мечта» намеренно пытается сорвать запланированные в рамках кампании встречи.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия. Протесты

«Грузинская мечта» намеренно пытается сорвать встречи, запланированные в рамках кампании «Домой в Европу». Партийный актив властей в регионах словесно и физически противостоит членам движения, чтобы создать картину того, что в обществе существуют две противоположные группы относительно европейской интеграции Грузии, что является фальсификацией. Подавляющее большинство граждан Грузии согласны с европейским будущим страны, этот факт не может быть перекрыт управляемыми процессами. Наша предвыборная деятельность носит мирный характер и исключает элементы насилия. Мы обращаемся к министерству внутренних дел с просьбой обеспечить безопасность людей, участвующих в общественном обсуждении», — говорится в заявлении.

Напомним, что кампания «Домой в Европу» проходит в столице и регионах на фоне стычек и столкновений со сторонниками «Грузинской мечты». Так, за последние два дня подобные инциденты произошли в Тбилиси, Хони, Телави, Зугдиди, Озургети и Кварели.