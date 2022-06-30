Москва, , 14:24 — REGNUM В 2022 году реальные заработные платы в РФ снизятся в пределах 8%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Доходы растут (сс) jambulboy

«Реальные заработные платы в годовом выражении снизятся в пределах 8% в 2022 году. Основной удар примет на себя сектор услуг (фитнес-индустрия, отдых, платное образование, общественное питание, культура), — сказал он. — Следует также ожидать снижения реальных заработных плат в производстве автомобилей, автотранспорте, отчасти в торговле и хранении».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что экономику РФ ждет снижение реальных располагаемых доходов населения и угнетение платежеспособного спроса.