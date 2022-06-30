Симферополь, 30 июня, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Уголовное дело о краже цистерн, а также попытке разбора железнодорожных путей передано в суд сотрудниками следственного отдела Крымского линейного управления МВД России на транспорте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 июня в пресс-службе ведомства.

Victoria_Borodinova Железнодорожная цистерна

46-летний житель Симферополя обвиняется по двум статьям — по статье о приготовлении к совершению преступления и по статье о краже в крупном размере.

По версии следствия, обвиняемый заключил договор переуступки прав кредитора в рамках решения арбитражного суда по делу о банкротстве в отношении одного из государственных унитарных предприятий Красноперекопского района. Цессионарием он мог стать только после внесения определённой суммы денег на счет депозита за услуги арбитражного управляющего, но этого он не сделал. Зная, что без выполнения условий он не является владельцем имущества, он нанял бригаду для демонтажа деталей верхнего строения пути, находящихся на территории организации. Рабочие разобрали и складировали почти 700 метров рельс с крепежом. Преступление предотвратили транспортные полицейские.

В ходе проведения проверки по факту разборки железнодорожных путей полицейские выяснили, что ранее с территории предприятия этот же гражданин демонтировал, вывез и затем продал три цистерны емкостью по 50 метров кубических каждая. Материальный ущерб организации за кражу емкостей составил более 460 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.