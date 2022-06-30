Бейрут, 30 июня, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы Ливана задержали группу мужчин, которых подозревают в перевозке нелегалов. Об этом сообщает Lebanon 24.

Https://www.lebarmy.gov.lb Спасательные жилеты для мигрантов

По данным журналистов, четверо подозреваемых были задержаны в четверг, 30 июня, в городе Сакий-аль-Бадави на юге Ливана.

При них было обнаружено оружие, запас дизельного топлива для моторной лодки, а также 100 спасательных жилетов и 16 спасательных кругов, предназначенных для пассажиров «миграционного рейса».

Отмечается, что задержанные переданы в руки судебных властей Ливана.