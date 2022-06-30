В ВС Южной Кореи выявили свыше 540 случаев заражения коронавирусом
Сеул, 30 июня, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 30 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
По их словам, коронавирус выявлен у 544 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 176 923.
Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 9595 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 359 341.
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