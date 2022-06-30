Сеул, 30 июня, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 30 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Mnd.go.kr Вооружённые силы Республики Корея

По их словам, коронавирус выявлен у 544 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 176 923.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 9595 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 359 341.

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