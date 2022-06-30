Кабул, 30 июня, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Десятки детей в пострадавших от землетрясения афганских провинциях Хост и Пактика поражены сезонными заболеваниями. Об этом сообщает Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).

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В ряде районов этих провинций дети страдают от таких заболеваний, как диарея. Сотрудники ЮНИСЕФ в настоящее время оказывают помощь 100 детям.

Причиной сезонных заболеваний детей является отсутствие чистой питьевой воды в пострадавших районах. Кроме того, многие семьи в это жаркое время года живут в палатках и просто под открытым небом.

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