Екатеринбург, 30 июня, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Самолёт «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Бишкека в Санкт-Петербург, 30 июня совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга. Причиной стала техническая неисправность самолёта, сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании.

Aviasovet.ru Самолет «Уральских авиалиний»

На борту сработала сигнализация о возможной неисправности навигации. Командир судна принял решение совершить посадку в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга.

В лайнере находились 180 человек. Никто из них не пострадал. Пассажиров временно разместили в «стерильной» зоне екатеринбургского аэропорта.