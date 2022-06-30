Москва, 30 июня, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Основная угроза от сильного рубля — это проблемы с наполнением федерального бюджета России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Укрепление рубля носит разнонаправленный характер, — отметил он. — С одной стороны, сильный рубль снижает возможности экспортёров, с другой — усиливает тренд на уменьшение инфляции за счёт снижения внутренних цен на импортные товары и комплектующие. Это крайне важный фактор импортозамещения и, следовательно, последующего роста производства. С учетом стратегического ориентира на создание технологической независимости на первом этапе укрепление рубля даёт больше положительных эффектов».

Сафонов отметил, что курс рубля можно было бы понизить за счёт ещё большего снижения учетной ставки процента.

«Но этот вариант не рассматривается ЦБ, — констатировал Сафонов. — Основная угроза от сильного рубля — это наполнение федерального бюджета. Но в конечном итоге все предыдущие годы профицитного бюджета и падающего курса рубля так и не смогли обеспечить рост ВВП. Поэтому надо в первую голову думать не о курсе, а о дальнейшей дифференциации развития экономики и создании собственных мощностей, о росте доходов населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что чрезмерное укрепление рубля стало проблемой для правительства и экономики.