Мадрид, , 14:21 — REGNUM Министр по делам потребителей Испании Альберто Гарсон предположил, что министры от партии Podemos, скорее всего, проголосуют по военной помощи от США так же, как и парламентская группа в Конгрессе депутатов. Об этом пишет агентство EFE.

Альберто Гарсон (сс) Catalunya Sí Que Es Pot

Фракция партии Unidas Podemos в парламенте ранее выступила против присутствия дополнительных эсминцев США на военно-морской базе в Кадисе.

Выступая перед представителями СМИ в Конгрессе, Гарсон отметил, что до тех пор, пока не известны детали соглашения между правительствами Испании и США о направлении еще двух эсминцев на базу в Кадисе, «наша позиция ясна, и мы будем ее придерживаться».

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