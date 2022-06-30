Мадрид, 30 июня, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Министр по делам потребителей Испании Альберто Гарсон предположил, что министры от партии Podemos, скорее всего, проголосуют по военной помощи от США так же, как и парламентская группа в Конгрессе депутатов. Об этом пишет агентство EFE.

(сс) Catalunya Sí Que Es Pot Альберто Гарсон

Фракция партии Unidas Podemos в парламенте ранее выступила против присутствия дополнительных эсминцев США на военно-морской базе в Кадисе.

Выступая перед представителями СМИ в Конгрессе, Гарсон отметил, что до тех пор, пока не известны детали соглашения между правительствами Испании и США о направлении еще двух эсминцев на базу в Кадисе, «наша позиция ясна, и мы будем ее придерживаться».