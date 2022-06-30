Ереван, , 14:21 — REGNUM Завершение строительства в Армении солнечной электростанции «Масрик-1», запланированное на 1 июля 2022 года, было отложено до 1 сентября следующего года. Это решение приняли 30 июня на заседании правительства, сообщает пресс-служба правительства.

Солнечная электростанция Solarsystems.msk.ru

Исполнители заявили, что работы затянулись из-за ограничений, введённых в связи с объявлением пандемии коронавируса. Объяснения не устроили членов правительства, но в итоге договорились, что со строителей взыщут $1 млн, если они не уложатся в новые сроки.

Станцию возводят возле озера Севан. Её мощность должна составить 55 МВт. Строительство поручено объединению нидерландской и испанской компаний Fotowatio Renewable Ventures и FSL Solar.

Стоит отметить, что это первая в Армении крупная солнечная электростанция. Возле города Талин в Арагацотнской области планируется построить ещё одну станцию. Её предполагаемая мощность 200 МВт.