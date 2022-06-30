Алжир, , 14:20 — REGNUM Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach думает над новыми вариантами повышения цен на газ для европейских покупателей. Об этом 30 июня сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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Отмечается, что Sonatrach ведёт переговоры о том, как получить выгоду от значительного роста мировых цен на газ в своих долгосрочных контрактах с покупателями из Европы.

Компания рассматривает несколько вариантов, в том числе частичную привязку к спотовым ценам на газ в контрактах, которые были привязаны к цене на нефть марки Brent.

Sonatrach пытается пересмотреть цены с компаниями, получающими газ по подводному трубопроводу Medgaz. К ним относятся испанские Naturgy, Cepsa и Endesa, французская Engie и португальская Galp.

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