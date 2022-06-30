Черногорск, Хакасия, , 14:20 — REGNUM В городе Черногорске (Хакасия) возбуждено уголовное дело по факту гибели двухлетнего ребёнка в результате падения из окна общежития. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Игрушка на окне Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По имеющейся информации, мальчик умер в автомобиле скорой помощи. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По предварительным данным, днём 30 июня родители привели двухлетнего сына к их 33-летней родственнице, проживающей в общежитии на улице Дзержинского в Черногорске. Женщину попросили присмотреть за ребёнком.

В какой-то момент хозяйка комнаты отвлеклась. Мальчик, оставшийся без присмотра, залез на подоконник, не удержался и выпал из открытого окна четвёртого этажа. Несмотря на помощь медиков, он скончался.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года двухлетний мальчик в Красноярске выпал из окна на шестом этаже.

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