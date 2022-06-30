Ясиноватая, ДНР, , 14:19 — REGNUM В результате обстрела украинскими нацистами города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) был ранен подросток. Об этом 30 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Обстрел Mil.gov.ua

«В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины — ред.) по ул. Октябрьской получил ранения подросток 2010 года рождения. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооруженные украинские формирования обстреляли город Горловка, а также населённые пункты Минеральное и Озеряновка в ДНР.