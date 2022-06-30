Москва, , 14:18 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо вместе с супругой прибыли в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо и Владимир Путин Kremlin.ru

В секретариате президента Индонезии заявили, что Джоко Видодо прибыл в аэропорт Внуково II около 11:00 по местному времени.

По прибытии в аэропорт президента Индонезии встречали глава государственного протокола России и заместитель министра иностранных дел России. Джоко Видодо также встречал посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш и военный атташе посольства Индонезии в Москве.

Из аэропорта президент с супругой отправятся в отель, а затем глава индонезийского государства встретится в Кремле с Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо отправился в Москву, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным в Кремле на пятый день рабочего визита за границу.

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