Саратов, 30 июня 2022, 14:17 — REGNUM Желтый уровень погодной опасности объявлен 1 июля в Саратовской области. Об ухудшении погодных условий сообщает ГУ МЧС России по региону.
По прогнозам метеослужб, в Саратовской области в первый день июля ожидается гроза, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, при грозе — шквалистого характера.
Днем в отдельных районах области пройдут ливни (15-49 мм), возможен град.
Температура воздуха ночью составит около 15 градусов тепла, днем ожидается +18…+23 °C.
Как сообщало ИА REGNUM, в поселке Нива Питерского района Саратовской области восстанавливают кровлю школы, которую 28 июня сорвало сильным ветром.
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