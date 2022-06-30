Саратов, 30 июня, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Желтый уровень погодной опасности объявлен 1 июля в Саратовской области. Об ухудшении погодных условий сообщает ГУ МЧС России по региону.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

По прогнозам метеослужб, в Саратовской области в первый день июля ожидается гроза, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, при грозе — шквалистого характера.

Днем в отдельных районах области пройдут ливни (15-49 мм), возможен град.

Температура воздуха ночью составит около 15 градусов тепла, днем ожидается +18…+23 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в поселке Нива Питерского района Саратовской области восстанавливают кровлю школы, которую 28 июня сорвало сильным ветром.

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