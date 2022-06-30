Донецк, 30 июня, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования открыли огонь по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике. Об этом 30 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 13:50 зафиксирован удар с позиций в населённом пункте Новгородское. По Пантелеймоновке выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел с применением ракетной системы залпового огня «Град» населённого пункта Озеряновка.