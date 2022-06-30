Москва, , 14:14 — REGNUM Чтобы оживить рост экономики в России или хотя бы существенно замедлить падение, нужно дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанка, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

«В мае 2022 года промышленное производство в России снизилось на 1,7% в годовом выражении и почти на 2% по сравнению с апрелем. За первые пять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года производство выросло на 2,8%.

Обрабатывающая промышленность в мае по сравнению с апрелем 2022 года снизила производство на 3,2%, что прежде всего связано с сокращением объёмов импорта, в том числе критически важных компонентов, материалов и комплектующих.

Кроме того, обрабатывающая промышленность показала спад более чем на 3% ещё и по сравнению с маем 2021 года.

Добывающая промышленность выросла в мае 2022 года на 2,7% по сравнению с апрелем, однако показала небольшой спад (на 0,8%) к маю 2021 года.

Электроэнергетика в мае 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросла на 4%, в то время как по сравнению с апрелем выработка электроэнергии упала очень существенно, на 15% (что было связано, вероятно, с длительными майскими каникулами).

Производство автомобилей и автотранспортных средств в мае 2022 года обвалилось на 29,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года. На 21% сократилось производство прочих транспортных средств и оборудования.

Напомним, что в марте текущего года производство автомобилей и автотранспортных средств сократилось более чем на 46% к марту 2021 года, то есть к маю темпы падения производства в этом сегменте несколько замедлились.

В то же время рост показали производство минеральных удобрений, нефтепродуктов, практически не упало производство компьютеров (темпы снижения в мае в годовом выражении в этом сегменте составили только 0,8%).

Вышедшая статистика показывает, что дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ необходимо производственному сектору, чтобы оживить рост или хотя бы существенно замедлить падение», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, объём ВВП России в мае 2022 года сократился на 4,3% в годовом выражении.

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