Санкт-Петербург, , 14:14 — REGNUM Некоторые страны пытаются подменить право диктатом, а международные нормы — национальной юрисдикцией отдельных государств, заявил 30 июня президент России Владимир Путин в приветствии участникам Петербургского международного юридического форума.

Владимир Путин Kremlin.ru

По словам российского лидера, система международного права нуждается в развитии. Вместе с тем не нужно «путать причину и следствие», кризисы появляются не из-за пороков, якобы присущих праву.

«Дело в другом: в попытках подменить право диктатом, а международные нормы — национальной юрисдикцией отдельных государств или групп государств», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что также дело в намеренном отказе следовать неотъемлемым правовым принципам, в том числе справедливости, добросовестности, равноправия и гуманизма.

«Не просто юридические формулы, а именно те ценности, которые отражают всё многообразие нашей цивилизации», — заключил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что проповедующие свою исключительность страны переступают через право, перечёркивают такие понятия, как неприкосновенность собственности и свобода слова.

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