Путин заявил о попытках ряда стран подменить право диктатом
Санкт-Петербург, 30 июня, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Некоторые страны пытаются подменить право диктатом, а международные нормы — национальной юрисдикцией отдельных государств, заявил 30 июня президент России Владимир Путин в приветствии участникам Петербургского международного юридического форума.
По словам российского лидера, система международного права нуждается в развитии. Вместе с тем не нужно «путать причину и следствие», кризисы появляются не из-за пороков, якобы присущих праву.
Глава государства добавил, что также дело в намеренном отказе следовать неотъемлемым правовым принципам, в том числе справедливости, добросовестности, равноправия и гуманизма.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что проповедующие свою исключительность страны переступают через право, перечёркивают такие понятия, как неприкосновенность собственности и свобода слова.
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