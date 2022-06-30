Лондон, , 14:41 — REGNUM Британский актёр Хью Грант снимется в сериале «Каос». Об этом сообщило издание Premiere 30 июня.

Хью Грант Кадр из интервью GQ

В предстоящем шоу Грант сыграет роль бога Зевса, пытающегося выжить в современном мире. Шоураннером сериала выступит Чарли Ковелл («Конец ***го мира»).

Напомним, съёмки сериала «Каос» намечены на лето 2022 года. Производством проекта займётся Netflix.

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