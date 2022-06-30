Басра, Ирак, 30 июня, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Иран и Ирак провели обмен останками солдат, павших в ходе войны между двумя государствами в начале 1980-х годов. Об этом 30 июня сообщает информационное агентство Shafaq.

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По данным журналистов, останки 35 погибших иракских солдат были переданы Ираном на пограничном переходе Шаламче. В свою очередь, иракская сторона передала Ирану останки девятерых погибших. Как сообщается, солдаты были перезахоронены на одном из кладбищ героев Ирано-Иракской войны.

Отмечается, что обмен останками павших воинов был произведён при содействии Международной организации Красного Креста. Останки погибших солдат были обнаружены в приграничных районах, где происходили наиболее ожесточённые сражения Ирано-Иракской войны.