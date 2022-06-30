Донецк, , 14:12 — REGNUM Вооружённые украинские формирования в течение 20 минут произвели обстрелы Куйбышевского района Донецка и Пантелеймоновки. Об этом 30 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 13:30 и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Также указывается, что в 13:50 ВСУ выпустили по Пантелеймоновке шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что проводя специальную военную операцию на Украине, Российская Федерация реализовала своё право на самооборону.