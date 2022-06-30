Ачинск, Красноярский край, , 14:11 — REGNUM В городе Ачинске Красноярского края полицейские предупредили граждан о новой схеме обмана, используемой мошенниками.

Голливуд Mark Fugarino

Как сообщили ИА REGNUM 30 июня в ГУ МВД по региону, в ходе мониторинга средств массовой информации полицейские увидели материал, в котором сообщается о схеме обмана местных жителей под предлогом оформления «актёрской карточки» для съёмок в массовых сценах ремейка отечественного кинофильма.

Как сообщается в публикации, некоторые ачинцы уже перевели деньги неизвестным, чтобы их «роль в киноленте» была утверждена. Между тем в полицию сообщений и заявлений от граждан по данному факту пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске двое мужчин лишились 9,3 млн рублей, попавшись на мошеннические схемы.

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