Женева, Швейцария, , 14:07 — REGNUM По данным Всемирной организации здравоохранения, число новых случаев заболевания коронавирусом за последнюю неделю выросло на 18%, сообщает 30 июня Associated Press.

Флаг ВОЗ (сс) United States Mission Geneva

В своем последнем еженедельном докладе о пандемии ВОЗ сообщила, что число смертей, связанных с COVID, выросло в трех регионах: на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и в обеих Америках.

Самый большой недельный рост новых случаев заболевания наблюдался на Ближнем Востоке, где их число увеличилось на 47%. Количество зараженных возросло примерно на 32% в Европе и Юго-Восточной Азии и примерно на 14% в Северной и Южной Америке, заявила ВОЗ.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что число случаев заболевания растет в 110 странах, в основном за счет подвариантов штамма «Омикрон» BA.4 и BA.5.

«Эта пандемия меняется, но она еще не закончилась», — заявил глава ВОЗ во время пресс-брифинга. По его словам, возможность отслеживать эволюцию коронавируса находится «под угрозой», так как страны ослабили усилия по наблюдению за вирусом. Это затруднит отслеживание новых потенциально опасных вариантов.

Тедрос Гебрейесус призвал страны вакцинировать наиболее уязвимые группы населения, включая медицинских работников и людей старше 60 лет, отметив, что сотни миллионов людей остаются незащищенными и подвергаются риску тяжелого протекания болезни и смерти.

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