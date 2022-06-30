30 июня 2022 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 15:18 — REGNUM Банк России представил новую модернизированную 100-рублевую банкноту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Белов, заместитель Председателя Банка России Василий Иванов © ИА REGNUM

В последний день июня Банк России вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2022 года.

Презентация модернизированной 100-рублевой банкноты Василий Иванов © ИА REGNUM

Презентация модернизированной 100-рублевой банкноты Василий Иванов © ИА REGNUM

Аркадий Трачук, генеральный директор АО ГОЗНАК Василий Иванов © ИА REGNUM Ирина Сокол на презентации модернизированной 100-рублевой банкноты Василий Иванов © ИА REGNUM

Презентация модернизированной 100-рублевой банкноты Василий Иванов © ИА REGNUM

Характерными отличиями, по сравнению с неизменными за последние 18 лет 100-рублевыми предшественниками, у новых банкнот являются усиленный комплекс защиты, аналогичный 200-рублевым купюрам, а также кардинально новый современный дизайн.

Презентация модернизированной 100-рублевой банкноты Василий Иванов © ИА REGNUM

Презентация модернизированной 100-рублевой банкноты Василий Иванов © ИА REGNUM Презентация модернизированной 100-рублевой банкноты Василий Иванов © ИА REGNUM

Основными элементами оформления новых банкнот стали достопримечательности федеральных округов. Выпускаемая 100-рублевая купюра посвящена Москве и Центральному федеральному округу. На лицевой стороне изображены Спасская башня с курантами, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и парк Зарядье. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому Солдату.

Презентация модернизированной 100-рублевой банкноты Василий Иванов © ИА REGNUM

Презентация модернизированной 100-рублевой банкноты Василий Иванов © ИА REGNUM Парк Зарядье на модернизированной 100-рублевой банкноте Василий Иванов © ИА REGNUM

Презентация модернизированной 100-рублевой банкноты Василий Иванов © ИА REGNUM

Презентация модернизированной 100-рублевой банкноты Василий Иванов © ИА REGNUM

На банкноте также есть qr-код, ведущий на веб-страницу Банка России.

Презентация модернизированной 100-рублевой банкноты Василий Иванов © ИА REGNUM

Презентация модернизированной 100-рублевой банкноты Василий Иванов © ИА REGNUM

Презентация модернизированной 100-рублевой банкноты Василий Иванов © ИА REGNUM

Поступление новых банкнот будет осуществляться постепенно. Они будут находиться в обращении наряду с уже существующими 100-рублевыми купюрами.

Презентация модернизированной 100-рублевой банкноты Василий Иванов © ИА REGNUM

Презентация модернизированной 100-рублевой банкноты Василий Иванов © ИА REGNUM

По словам Сергея Белова, заместителя Председателя Банка России, планируется перевыпуск всей линейки уже имеющихся купюр старого образца.