Василий Иванов,
30 июня 2022, 15:18 — REGNUM Банк России представил новую модернизированную 100-рублевую банкноту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Сергей Белов, заместитель Председателя Банка России
Василий Иванов © ИА REGNUM
В последний день июня Банк России вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2022 года.
Презентация модернизированной 100-рублевой банкноты
Василий Иванов © ИА REGNUM
Презентация модернизированной 100-рублевой банкноты
Василий Иванов © ИА REGNUM
Аркадий Трачук, генеральный директор АО ГОЗНАК
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ирина Сокол на презентации модернизированной 100-рублевой банкноты
Василий Иванов © ИА REGNUM
Презентация модернизированной 100-рублевой банкноты
Василий Иванов © ИА REGNUM
Характерными отличиями, по сравнению с неизменными за последние 18 лет 100-рублевыми предшественниками, у новых банкнот являются усиленный комплекс защиты, аналогичный 200-рублевым купюрам, а также кардинально новый современный дизайн.
Презентация модернизированной 100-рублевой банкноты
Василий Иванов © ИА REGNUM
Презентация модернизированной 100-рублевой банкноты
Василий Иванов © ИА REGNUM
Презентация модернизированной 100-рублевой банкноты
Василий Иванов © ИА REGNUM
Основными элементами оформления новых банкнот стали достопримечательности федеральных округов. Выпускаемая 100-рублевая купюра посвящена Москве и Центральному федеральному округу. На лицевой стороне изображены Спасская башня с курантами, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и парк Зарядье. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому Солдату.
Презентация модернизированной 100-рублевой банкноты
Василий Иванов © ИА REGNUM
Презентация модернизированной 100-рублевой банкноты
Василий Иванов © ИА REGNUM
Парк Зарядье на модернизированной 100-рублевой банкноте
Василий Иванов © ИА REGNUM
Презентация модернизированной 100-рублевой банкноты
Василий Иванов © ИА REGNUM
Презентация модернизированной 100-рублевой банкноты
Василий Иванов © ИА REGNUM
На банкноте также есть qr-код, ведущий на веб-страницу Банка России.
Презентация модернизированной 100-рублевой банкноты
Василий Иванов © ИА REGNUM
Презентация модернизированной 100-рублевой банкноты
Василий Иванов © ИА REGNUM
Презентация модернизированной 100-рублевой банкноты
Василий Иванов © ИА REGNUM
Поступление новых банкнот будет осуществляться постепенно. Они будут находиться в обращении наряду с уже существующими 100-рублевыми купюрами.
Презентация модернизированной 100-рублевой банкноты
Василий Иванов © ИА REGNUM
Презентация модернизированной 100-рублевой банкноты
Василий Иванов © ИА REGNUM
По словам Сергея Белова, заместителя Председателя Банка России, планируется перевыпуск всей линейки уже имеющихся купюр старого образца.
Презентация модернизированной 100-рублевой банкноты
Василий Иванов © ИА REGNUM