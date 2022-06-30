Волгоград, , 14:12 — REGNUM В Волгоградской области за последние сутки 135 человек выписаны с выздоровлением после COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 июня в региональном оперативном штабе. Продолжают лечение в стационарах и амбулаторно 1 576 пациентов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

С начала пандемии в Волгоградской области COVID-19 подтверждён у 224 933 жителей. Выздоровели 216 467 человек, скончались от осложнений при коронавирусе 6 890 пациентов.

По данным федерального оперштаба, за сутки в ковид-стационары госпитализировано 20 человек.