Мадрид, , 14:05 — REGNUM Свои протокольные обязательства перед торжественным ужином глав государств и правительств стран Североатлантического альянса (НАТО), проходившем в Национальном музее Прадо в Мадриде, пренебрёг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, направившийся смотреть картины. Об этом 30 июня сообщает испанская газет 20 minutos.

Борис Джонсон Andrew Parsons No 10 Downing Street

При этом издание назвало главу британского правительства самым большим поклонником названного музея.

«Очарованный красотой сокровищ музея Прадо, премьер Соединенного Королевства без колебаний отделился от других глав государств и правительств, чтобы полюбоваться сокровищами, хранящимися в музее, уклоняясь от своих протокольных обязательств», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Великобритания через своего посла в Джакарте Оуэна Дженкинса приветствовала визиты президента Индонезии Джоко Видодо на Украину и в Россию.