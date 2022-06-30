Вашингтон, , 14:41 — REGNUM В Сеть выложили первый трейлер фильма «Билет в рай». Об этом сообщило издание «Афиша Daily» 30 июня.

Джордж Клуни и Джулия Робертс в фильме «Билет в рай» режиссёра Ола Паркера Кадр из трейлера

В опубликованном ролике зрителей знакомят с главными героями ленты — бывшими супругами в исполнении Джорджа Клуни и Джулии Робертс, которые собираются сорвать свадьбу своей дочери (Кейтлин Девер). Режиссёром ленты выступит Ол Паркер («Сейчас самое время»).

Напомним, мировая премьера «Билета в рай» намечена на 21 октября 2022 года. В настоящий момент неизвестно, появится ли фильм в российском прокате.

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