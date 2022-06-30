Вашингтон, 30 июня, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В Сеть выложили первый трейлер фильма «Билет в рай». Об этом сообщило издание «Афиша Daily» 30 июня.

Кадр из трейлера Джордж Клуни и Джулия Робертс в фильме «Билет в рай» режиссёра Ола Паркера

В опубликованном ролике зрителей знакомят с главными героями ленты — бывшими супругами в исполнении Джорджа Клуни и Джулии Робертс, которые собираются сорвать свадьбу своей дочери (Кейтлин Девер). Режиссёром ленты выступит Ол Паркер («Сейчас самое время»).

Напомним, мировая премьера «Билета в рай» намечена на 21 октября 2022 года. В настоящий момент неизвестно, появится ли фильм в российском прокате.