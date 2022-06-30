Ижевск, 30 июня, 2022, 14:05 — ИА Регнум. «Единая Россия» определила кандидатов для участия в выборах депутатов Госсовета Удмуртии седьмого созыва на конференции регионального отделения партии, сообщает пресс-служба отделения. Партийный список возглавил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Пресс-служба Государственного совета Удмуртии Депутаты Госсовета Удмуртии

Также в первую тройку кандидатов вошли руководители постоянных комиссий парламента по образованию и спорту Татьяна Ишматова и Иван Черезов соответственно.

В целом партия выдвигает на выборы депутатов регионального парламента 49 кандидатов по республиканскому списку и 40 — по одномандатным округам.

Как сообщало ИА REGNUM, также «Единая Россия» в Удмуртии приняла решение о выдвижении на пост главы региона действующего руководителя республики Александра Бречалова.