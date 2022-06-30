Черкесск, 30 июня 2022, 14:04 — REGNUM В столице Карачаево-Черкесии при проведении строительных работ на месте центрального парка было обнаружено старинное захоронение. В настоящее время историки устанавливают его возраст, после чего будет принято решение о продолжении строительства или запрете ряда работ.
Как считает заведующий научно-отраслевым архивом института археологи РАН Умар Кочкаров, захоронение могло быть сделано в конце XIX — начале XX веков, когда на месте центрального сквера станицы Баталпашинской (бывшее название Черкесска) находились сначала Покровская церковь, а затем Никольский собор. На этой территории хоронили особо значимых для населенного пункта людей.