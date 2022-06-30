Черкесск, , 14:04 — REGNUM В столице Карачаево-Черкесии при проведении строительных работ на месте центрального парка было обнаружено старинное захоронение. В настоящее время историки устанавливают его возраст, после чего будет принято решение о продолжении строительства или запрете ряда работ.

Археология

«Сейчас также проводится работа по определению границ участка на территории парка, на который учеными, занимающимися здесь исследованием, будет наложено определенное условие использования. Скорее всего, определенный участок будет признан объектом культурного наследия и ряд работ на нем будет запрещен», — приводит слова начальника управления ЖКХ мэрии Черкесска Сергея Елисеева РИА «Карачаево-Черкесия».

Как считает заведующий научно-отраслевым архивом института археологи РАН Умар Кочкаров, захоронение могло быть сделано в конце XIX — начале XX веков, когда на месте центрального сквера станицы Баталпашинской (бывшее название Черкесска) находились сначала Покровская церковь, а затем Никольский собор. На этой территории хоронили особо значимых для населенного пункта людей.