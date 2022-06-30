Ак-Довурак, Тыва, 30 июня, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Барун-Хемчикском районе Тувы организована проверка по факту смерти 9-летней девочки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, она скончалась у себя дома в городе Ак-Довурак.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

По предварительным данным, рождённая с детским церебральным параличом и не способная самостоятельно передвигаться девочка находилась с отчимом.

«Мать ребёнка в это время находилась на работе. Отчим занимался делами по дому и спустя время обнаружил девочку на полу возле её кровати без признаков жизни», — отметили в ведомстве.

Причину смерти ребёнка установят судмедэксперты. Процессуальное решение будет принято по итогам доследственной проверки.