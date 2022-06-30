Москва, 30 июня, 2022, 16:24 — ИА Регнум. На шельфе Печорского моря российская нефтегазовая компания «Роснефть» обнаружила новое нефтяное месторождение, которое получило название Мадачагское и стало одним из крупнейших открытий на шельфе России за последнее время. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Месторождение открыто по результатам бурения поисково-оценочной скважины на одноименной структуре Медынско-Варандейского лицензионного участка. Работы проводились специалистами «РН-Бурение» и «РН-Шельф-Арктика» (входят в «Роснефть») с использованием передового российского оборудования и в соответствии с самыми высокими стандартами промышленной безопасности и охраны окружающей среды <…> Полученная нефть легкая, малосернистая, незначительной вязкости», — отмечается в сообщении компании.

82 млн тонн нефти поставлено на баланс государственной комиссии по запасам полезных ископаемых. Новое месторождение, согласно классификации, считается крупным (30−300 млн тонн нефти, уникальное — от 300 млн тонн).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил 28 июня во время брифинга о начале переговоров с рядом стран, включая Индию, относительно введения ограничений в отношении нефти из России.

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