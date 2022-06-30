Минск, , 14:02 — REGNUM Россия и Белоруссия реализовали на практике около 40% содержания союзных программ. Об этом 30 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Лаврова, проведён обзор всего спектра задач в контексте реализации 28 союзных программ.

«По нашей оценке, они сейчас на 40% воплощены в практические решения», — сказал Лавров.

Он отметил, что провёл с главой Белоруссии Александром Лукашенко полезную беседу, на которой обсудили задачи углубления интеграционной повестки в рамках Союзного государства.

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