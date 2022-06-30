Минск, 30 июня, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия реализовали на практике около 40% содержания союзных программ. Об этом 30 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам Лаврова, проведён обзор всего спектра задач в контексте реализации 28 союзных программ.

«По нашей оценке, они сейчас на 40% воплощены в практические решения», — сказал Лавров.

Он отметил, что провёл с главой Белоруссии Александром Лукашенко полезную беседу, на которой обсудили задачи углубления интеграционной повестки в рамках Союзного государства.

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